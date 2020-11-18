Антирекорды COVID-19: В Украине за сутки заболели 12,5 тысяч человек, умерли – 256

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 535 детей и 529 медработников. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки: ️

госпитализированы – 1 668 человек;

летальных случаев – 256;

выздоровели – 8 096 человек;

проведено тестирований за сутки – 73 064 (в том числе методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 570 153 человека:

выздоровели – 259 079 человек (45% от всех заразившихся);

находятся на лечении – 300 962 (53%);

летальных случаев – 10 112 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 022 283.

Количество заболеваний в регионах: