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Антирекорды COVID-19: В Украине за сутки заболели 12,5 тысяч человек, умерли – 256

18.11.20 08:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 535 детей и 529 медработников. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки: ️

  • госпитализированы – 1 668 человек;
  • летальных случаев – 256;
  • выздоровели – 8 096 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 73 064 (в том числе методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 570 153 человека:

  • выздоровели – 259 079 человек (45% от всех заразившихся);
  • находятся на лечении – 300 962 (53%);
  • летальных случаев – 10 112 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 022 283.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 53 855 случаев;
  • Винницкая область – 14 306 случаев;
  • Волынская область – 19 648 случаев;
  • Днепропетровская область – 23 900 случаев;
  • Донецкая область – 18 257 случаев;
  • Житомирская область – 23 988 случаев;
  • Закарпатская область – 20 146 случаев;
  • Запорожская область – 20 733 случая;
  • Ивано-Франковская область – 29 542 случая;
  • Киевская область – 26 561 случай;
  • Кировоградская область – 3 818 случаев;
  • Луганская область – 5 286 случаев;
  • Львовская область – 38 577 случаев;
  • Николаевская область – 13 394 случая;
  • Одесская область – 34 806 случаев;
  • Полтавская область – 16 418 случаев;
  • Ровенская область – 25 904 случая;
  • Сумская область – 19 514 случаев;
  • Тернопольская область – 24 242 случая;
  • Харьковская область – 49 067 случаев;
  • Херсонская область – 7 624 случая;
  • Хмельницкая область – 23 952 случая;
  • Черкасская область – 15 033 случая;
  • Черновицкая область – 29 126 случаев;
  • Черниговская область – 12 456 случаев.

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