Антирекорды COVID-19: В Украине за сутки заболели 12,5 тысяч человек, умерли – 256

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 535 детей и 529 медработников. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки: ️
- госпитализированы – 1 668 человек;
- летальных случаев – 256;
- выздоровели – 8 096 человек;
- проведено тестирований за сутки – 73 064 (в том числе методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 570 153 человека:
- выздоровели – 259 079 человек (45% от всех заразившихся);
- находятся на лечении – 300 962 (53%);
- летальных случаев – 10 112 (2%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 022 283.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 53 855 случаев;
- Винницкая область – 14 306 случаев;
- Волынская область – 19 648 случаев;
- Днепропетровская область – 23 900 случаев;
- Донецкая область – 18 257 случаев;
- Житомирская область – 23 988 случаев;
- Закарпатская область – 20 146 случаев;
- Запорожская область – 20 733 случая;
- Ивано-Франковская область – 29 542 случая;
- Киевская область – 26 561 случай;
- Кировоградская область – 3 818 случаев;
- Луганская область – 5 286 случаев;
- Львовская область – 38 577 случаев;
- Николаевская область – 13 394 случая;
- Одесская область – 34 806 случаев;
- Полтавская область – 16 418 случаев;
- Ровенская область – 25 904 случая;
- Сумская область – 19 514 случаев;
- Тернопольская область – 24 242 случая;
- Харьковская область – 49 067 случаев;
- Херсонская область – 7 624 случая;
- Хмельницкая область – 23 952 случая;
- Черкасская область – 15 033 случая;
- Черновицкая область – 29 126 случаев;
- Черниговская область – 12 456 случаев.