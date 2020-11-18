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Как в Северной Корее: Эксперты оценили уровень свободы слова в «Л-ДНР»

18.11.20 09:28
Мэтью Шааф
Мэтью Шааф / Фото: youtube.com

Ситуация со свободой слова резко отличается на подконтрольной правительству Украины территории и неподконтрольной ее части. На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей фиксируется очень низкий уровень свободы слова и защиты прав человека. Об этом рассказал директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф.

Он отметил, что путем методологии исследований Freedom House проводится оценка свободы слова и защиты прав человека в Украине в целом, и отдельно – на неподконтрольном Донбассе и в Крыму.

«По нашим оценкам, на неподконтрольном Донбассе уровень свободы – в районе Северной Кореи, Таджикистана, то есть очень низкий... Немножко выше, чем Крым», – сказал Мэтью Шааф.

По его словам, информации об этом очень мало. Экспертам удалось провести исследование на основании вторичных материалов, новостей, через личный контакт.

«Я бы сказал, что там есть насилие и возможные последствия, если ты говоришь то, что не соответствует официальной позиции. Поэтому независимых журналистов на неподконтрольной части Донбасса и в Крыму почти нет. Если ты что-то говоришь об "органах власти", против них, передаешь такую информацию, – то будут очень суровые последствия», – заключил представитель Freedom House.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»

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