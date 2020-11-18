В РФ обвинили Украину в срыве открытия КПВВ в Счастье и Золотом

В России считают Украину ответственной за срыв открытия контрольных пунктов въезда-выезда в Золотом и Счастье в Луганской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают российские СМИ.

Она высказала удивление по поводу высокой оценки действий Украины для улучшения ситуации на пунктах пропуска на Донбассе со стороны Германии и Франции.

«Берлину и Парижу хорошо известно, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения, планировавшееся на 10 ноября, было сорвано по вине украинской стороны», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что «в соответствии с согласованными Киевом и Луганском параметрами, использование КПВВ "Счастье" предусматривалось исключительно для автомобильного транспорта, включая гуманитарные конвои».

«Однако украинские власти непосредственно перед запуском этого пункта пропуска отказались от этих договоренностей и 10 ноября в одностороннем порядке открыли указанный КПВВ как пешеходный, заведомо зная об отсутствии технической готовности Луганска к такому формату работы перехода», – утверждает представитель российского МИД.

Кроме того, Захарова отметила, что Россию продолжает удивлять отсутствие критической реакции Германии и Франции на «систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать Минские соглашения».

«Апофеозом стал киевский проект так называемого Плана совместных шагов по их выполнению, который полностью перечеркивает дух и букву Минского комплекса мер 2015 года», – заявила дипломат.

Напомним, накануне с призывами к РФ о разблокировании всех КПВВ на Донбассе обратились Великобритания, Германия и Франция. Также Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обратилось с призывом к России разблокировать движение мирных жителей через пункты пропуска на Донбассе.