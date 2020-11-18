Не исключена вероятность взрыва в шахте: В Донецке пока не ищут пропавших горняков

В «ДНР» в Донецке специалисты приступили к проведению анализа воздушной атмосферы на шахте имени А. Скочинского, где 17 ноября произошла авария, для исключения возможности взрыва. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

«С 8:00 утра заседает техсовет. Сейчас решают, как действовать дальше – специалисты проводят анализ атмосферы в шахте, берут пробы воздуха. Когда будут понимать, что безопасно, и нет угрозы взрыва, тогда возобновятся поисковые работы», – уверяют в «ДНР».

Как сообщает пресс-служба «МЧС ДНР», «отделениями ГВГСС выполнялись работы по проведению обследования выработок участка 6 западной лавы, проведены замеры рудничной атмосферы. Обнаружены превышения ПДК горючих газов СН4=5,0%, СО=0,025%. В 11:25 17 ноября в выработках 6 западной лавы произошло газодинамическое явление, в результате чего получили травмы средней тяжести три респираторщика МЧС ДНР. Дана команда отделениям выехать из шахты на поверхность. Получена информация, что из шахты не выехали 4 работника», – утверждают в «МЧС».

На 15:30 вчерашнего дня проведение горноспасательных работ не представлялось возможным по причине отсутствия данных с датчиков уровня концентрации метана и углекислого газа (из-за обрыва линий связи) и разрушения вентиляционных сооружений в выработках. Обнаружен выход дыма из диффузора западного вентиляционного ствола.

«Сотрудниками депрессионной службы ГВГСС проводится отбор проб газовоздушной смеси. Проводятся работы по развоздушиванию аварийной горной выработки. Психологами оказывалась психологическая помощь родственникам пострадавших в результате аварии», – уверяют в «МЧС».