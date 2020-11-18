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Сводка из зоны ООС за 17 ноября: Версии сторон конфликта

18.11.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 17 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны НВФ. Вблизи Новотроицкого противник открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе поселка Шумы (Торецк) – автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушения режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксированы.

В «ДНР» заявляют, что «украинские войска в минувшие сутки не открывали огонь по территории ДНР. За указанный период украинские войска дважды нарушили дополнительные меры перемирия: проводились инженерные работы в районе подконтрольного Киеву села Водяное вблизи Мариуполя. Кроме того, в районе села Жованка вблизи Горловки произошло 3 взрыва».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.

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