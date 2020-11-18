Россия не желает сделать даже минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации на Донбассе, – МИД Украины

Оценка Германией и Францией тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей и решений «нормандской четверки», вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, распространенном 17 ноября.

«Они не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать, по крайней мере, минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации, содействие беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения», – подчеркнули в МИД.

Украинские дипломаты также категорически отвергают озвученные официальным представителем МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны «дезавуировать Минские договоренности».

«Проект Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и недавно представлен на рассмотрение Трехсторонней контактной группы, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и создание условий для проведения местных выборов на Донбассе, полностью соответствует духу и букве "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года», – подчеркивают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в МИД России заявили, что считают Украину ответственной за срыв открытия контрольных пунктов въезда-выезда в Золотом и Счастье в Луганской области.

С 10 ноября в Донецкой и Луганской областях с украинской стороны начали работу 7 КПВВ, из них 5 действующих возобновили работу и открылись еще 2 новых. Однако «Л-ДНР» продолжают блокировать КПВВ со своей стороны, фактический пропуск проводится только в двух КПВВ.