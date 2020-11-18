В «ДНР» от COVID-19 умерли еще 16 человек

В «ДНР» за сутки умерли 16 человек с COVID-19. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«За 17 ноября проведено 763 исследования, из них выявлено 150 случаев заболевания (19,7%) и у 8 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев – мужчины в возрасте от 53 до 85 лет и женщины в возрасте от 61 до 83 лет», – уверяют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 18 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 9 268:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 159 пациентов (44,9% от общего числа заболевших),

выписаны – 4 263 человека (46,0%),

летальных случаев – 846 (9,1%).

Также в «ДНР» за сутки выявлены 79 случаев пневмоний, госпитализирован 61 человек. Всего на лечении находятся 1 938 пациентов с пневмониями, из них 512 – на кислородной поддержке (+21 за сутки).