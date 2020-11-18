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Арестович рассказал, когда состоится следующий обмен пленными

18.11.20 10:58
Алексей Арестович / Фото из открытых источников
Алексей Арестович / Фото из открытых источников

Украина предложила провести обмен пленными до конца текущего года. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

«Мы предлагаем провести обмен пленными до 24 декабря, до Рождества, как жест выполнения наших договоренностей», – сказал Арестович.

Он также сообщил, что политические советники начали подготовку ко встрече «нормандской четверки», которая должна пройти в 2020 году.

«Политические советники, насколько мне известно, договариваются об организации именно такой встречи. Там идет практическая работа», — объяснил Арестович.

По его словам, встреча в Нормандском формате необходима для подведения итогов прошлого года и для принятия новых решений.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш»

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