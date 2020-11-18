Выехал на встречную: В неподконтрольной Макеевке произошло смертельное ДТП (Фото)

В «ДНР» в Советском районе Макеевки произошло ДТП, в результате которого погиб водитель. Об этом сообщает пресс-служба «УГАИ МВД ДНР».

«Водитель автомобиля "Fiat-Linea", который двигался по автодороге "Харцызск-Енакиево" со стороны пос. Нижняя Крынка в направлении Харцызска, в районе поселка Красный Октябрь (после декоммунизации Липское – ред.) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "Mercedes Benz 609D"», – говорится в сообщении.

В результате столкновения 52-летний водитель автомобиля «FIAT-Linea» от полученных травм скончался на месте аварии.