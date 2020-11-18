Сельский гламур и розы: В соцсети показали «подснеженный» Донецк (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке выпал первый снег.

Как выглядел город 17 и 18 ноября, дончане показали в соцсети.

В частности, Александр Валентинович продемонстрировал фото города: ресторан «Адачи», супермаркет «Молоко», «Камаз-центр» и иные объекты. В некоторых местах снег полностью покрыл землю, в других его совсем мало.

Сегодня, 18 ноября, дончанин опубликовал фото ТРЦ Green-Plaza. Возле ТРЦ снега нет:

Фото прокомментировали дончане, обратившие внимание на многочисленные рекламные объявления:

Сергей: «Сельский гламур с этими баннерами на колонах... жесть»;

Александр: «Давно пора привыкнуть»;

Тагир: «Розовенько, однако»;

Александр: «По девАчкАвому».

А местный фотограф Евгения Карпачева показала донецкие розы у храма Андрея Первозванного в снегу:

В местных пабликах в соцсетях люди жалуются на малое количество выпавшего снега и пишут о том, что «Донецк выглядит не заснеженным, а чуть подснеженным».