Сельский гламур и розы: В соцсети показали «подснеженный» Донецк (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке выпал первый снег.
Как выглядел город 17 и 18 ноября, дончане показали в соцсети.
В частности, Александр Валентинович продемонстрировал фото города: ресторан «Адачи», супермаркет «Молоко», «Камаз-центр» и иные объекты. В некоторых местах снег полностью покрыл землю, в других его совсем мало.
Сегодня, 18 ноября, дончанин опубликовал фото ТРЦ Green-Plaza. Возле ТРЦ снега нет:
Фото прокомментировали дончане, обратившие внимание на многочисленные рекламные объявления:
- Сергей: «Сельский гламур с этими баннерами на колонах... жесть»;
- Александр: «Давно пора привыкнуть»;
- Тагир: «Розовенько, однако»;
- Александр: «По девАчкАвому».
А местный фотограф Евгения Карпачева показала донецкие розы у храма Андрея Первозванного в снегу:
В местных пабликах в соцсетях люди жалуются на малое количество выпавшего снега и пишут о том, что «Донецк выглядит не заснеженным, а чуть подснеженным».