RU
Все новости

Сельский гламур и розы: В соцсети показали «подснеженный» Донецк (Фото)

18.11.20 13:29
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке выпал первый снег.

Как выглядел город 17 и 18 ноября, дончане показали в соцсети.

В частности, Александр Валентинович продемонстрировал фото города: ресторан «Адачи», супермаркет «Молоко», «Камаз-центр» и иные объекты. В некоторых местах снег полностью покрыл землю, в других его совсем мало.

Сегодня, 18 ноября, дончанин опубликовал фото ТРЦ Green-Plaza. Возле ТРЦ снега нет:

Фото прокомментировали дончане, обратившие внимание на многочисленные рекламные объявления:

  • Сергей: «Сельский гламур с этими баннерами на колонах... жесть»;
  • Александр: «Давно пора привыкнуть»;
  • Тагир: «Розовенько, однако»;
  • Александр: «По девАчкАвому».

А местный фотограф Евгения Карпачева показала донецкие розы у храма Андрея Первозванного в снегу:

В местных пабликах в соцсетях люди жалуются на малое количество выпавшего снега и пишут о том, что «Донецк выглядит не заснеженным, а чуть подснеженным».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк