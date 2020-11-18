Преступления после отставки: В РФ приняли законопроект о пожизненной неприкосновенности Путина

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента РФ, который дает ему право пожизненной неприкосновенности, передает международное издание «Медуза».

В Госдуме утверждают, что это приведет федеральный закон в соответствие с последней редакцией Конституции РФ.

«Законопроект фактически разрешает бывшему президенту совершать некоторые преступления после отставки. Авторы законопроекта предлагают прописать, что бывший президент в принципе "не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности". Сейчас по закону бывшего главу государства нельзя привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время работы на президентском посту», – отмечает издание.

Бывшего президента, согласно законопроекту, можно будет лишить неприкосновенности только за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом законопроект усложняет процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности.

Как сообщается, во время рассмотрения документа в Госдуме 37 депутатов КПРФ проголосовали против принятия законопроекта. Их раскритиковал полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх. Он предложил коммунистам сложить депутатские полномочия, если «они не согласны с обоснованием голосования и не поддерживают Конституцию».

Один из авторов законопроекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что новые положения распространяются только на «бывших президентов РФ», но не на первого президента СССР Михаила Горбачева.