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«ДНР» убирает из «документов» упоминания о гривне

18.11.20 12:22
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» из «документов» удаляются упоминания о гривне. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщают местные интернет-ресурсы.

В «ДНР» уверяют, что «таким образом официальная документация приводится в соответствие с действующим законодательством».

В частности, в «республике» были изменены правила предоставления почтовых услуг. В пунктах 52, 65 и 75 слова «гривна» и «национальная валюта» были заменены на «российский рубль». Данные пункты касаются денежных переводов и оплаты почтовых услуг.

Выдержка из «постановления» о внесении изменений:

В «ДНР» также напомнили, что «все расчеты в ДНР происходят в рублях».

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