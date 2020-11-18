Заболели 25% педагогов: В одной из школ Мариуполя – вспышка коронавируса

В Мариуполе одну из школ отправили на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом четверти от общего состава педагогов. Об этом во время сообщил заместитель городского головы Александр Кочурин, передает «MRPL.city».

«В школе №17 у нас 25% педагогов заболели, у них диагностирован коронавирус. Сейчас мы школу на две недели отправляем на адаптивное обучение. По истечению этого периода и выздоровлению учителей учебное учреждение будет возвращено к образовательному процессу», – рассказал Кочурин.

При этом он подчеркнул, что система образования города работает в штатном режиме, ситуация под контролем.

По данным горсовета, за 8 месяцев пандемии из 50 тысяч детей, которые учатся в Мариуполе, коронавирус подтвержден лишь у 42-х, что касается учителей – то из более чем 7 тысяч преподавателей вирус диагностировали у 86 человек.

Кроме того, как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, на этой неделе эпидситуация в городе стабилизировалась. Так, за минувшие сутки количество выздоровевших от коронавируса пациентов превысило количество заболевших.