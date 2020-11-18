Сына били, душили и топили: На Донетчине преступники зверски «выбивали» долг

В Донецкой области взяли под стражу троих подозреваемых в разбойном нападении на жителя Николаевки и его отца. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что вечером 12 ноября 2020 года двое мужчин 33 и 48 лет по просьбе знакомой 62-летней женщины приехали «выбить» долг у жителя Николаевки (Славянский район).

«Пока сообщница ждала в автомобиле, злоумышленники проникли в квартиру потерпевшего, где нанесли ему многочисленные удары по голове и другим частям тела. Не получив денег, нападавшие увезли пострадавшего в дом отца, где нанесли последнему телесные повреждения и заставили смотреть, как сына бьют, душат и топят. Испугавшись увиденного, мужчина рассказал, где хранит деньги», – рассказали в прокуратуре.

Преступники забрали 3 500 грн и 1 600 долл. США, а своих жертв отвезли в окрестности села Высокоивановка, где, избили младшего из них и скрылись.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам и женщине, которые обоснованно подозреваются в совершении разбойного нападения с проникновением в жилище, соединенного с насилием, опасным для жизни и здоровья человека, и в результате которого потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.