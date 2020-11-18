Осталась беременная жена: На Донбассе погиб украинский военный

В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада.

Инцидент произошел 16 ноября.

«Во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения», – говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

Обстоятельства гибели в данное время выясняют, ведется следствие.

Также сообщается, что у военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка.