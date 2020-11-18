Автоматическое назначение пенсий: Как воспользоваться сервисом на Донетчине

Каждый будущий пенсионер в удобное ему время с личного компьютера может подать все необходимые документы для назначения пенсии. Об электронном сервисе назначения пенсий в рамках тематической телепрограммы рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

– Чем сервис «Автоматическое назначение пенсии» выгоден гражданам? Как он работает?

При достижении пенсионного возраста человеку не нужно дополнительно обращаться и лично посещать органы Пенсионного фонда для предоставления бумажного заявления с соответствующими бумажными документами. В свою очередь для пользователей, которые еще не являются пенсионерами, сервис позволяет заблаговременно загрузить все документы для назначения пенсии. Обращение каждого заявителя рассматривается специалистами территориального органа Пенсионного фонда на основании документов, направленных в электронном виде.

Воспользоваться сервисом и подать документы для назначения пенсии можно после регистрации на веб-портале Пенсионного фонда Украины через личный кабинет пользователя с помощью квалифицированной электронной подписи (далее – КЭП).

– Какие шаги нужно сделать, чтобы воспользоваться сервисом «Автоматическое назначение пенсии»?

Во-первых человеку необходимо получить квалифицированную электронную подпись.

Далее, пользователь, который еще не является пенсионером и уже авторизовался на веб-портале:

заполняет анкету (заявление, общие данные, данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания и регистрации, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

добавляет сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы);

подписывает анкету-заявление электронной подписью и направляет в ПФУ.

Подтверждением того, что человек изъявил желание подать документы для назначения пенсии в автоматическом режиме, является проставление в анкете соответствующей отметки о предоставлении согласия.

Сканированные копии трудовой книжки может подать как работодатель, так и сам пользователь.

– Почему сейчас к предоставлению в Пенсионный фонд данных о трудовых отношениях присоединились и работодатели? Как это поможет будущим пенсионерам?

Начиная с 1 июля текущего года оцифрованные электронные трудовые книжки при наличии заполненной гражданином анкеты являются основанием для автоматического назначения пенсии. Именно документы о трудовом стаже (в т.ч. льготном), а также документы, подтверждающие особый статус заявителя (например ветерана войны, донора или лица, имеющего особые заслуги перед Украиной) с учетом информации об уплате взносов, которая хранится в реестре застрахованных лиц за периоды работы с июля 2000 года, определяют право на назначение того или иного вида пенсии с соответствующими надбавками.

Многие работодатели, имея на руках трудовые книжки будущих пенсионеров, обладая соответствующими компьютерными навыками и техникой, активно откликнулись на призыв Пенсионного фонда и присоединились к сканированию трудовых книжек. В том числе благодаря их сотрудничеству органы Пенсионного фонда Донецкой области уже оцифровали 9 тыс. трудовых книжек.

В свою очередь, немало будущих пенсионеров самостоятельно воспользовались сервисом «Электронная трудовая книжка». Среди 6,6 тыс. заявителей немало молодежи, которая таким образом сохраняет важные личные данные на защищенных серверах, но и много тех, кто уже завтра получит пенсию современным, дистанционным и автоматическим способом.

– С какого года в системе фиксируется стаж? Куда обращаться, если человек перед оформлением пенсии заметил, что стаж не засчитан?

Для подтверждения трудового стажа принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (далее – реестр застрахованных лиц) начиная с июля 2000 года.

В случае отсутствия данных в реестре застрахованных лиц относительно страхового стажа, необходимо обращаться на предприятие, в организацию, учреждение, где работал человек, для проверки уплаты страховых взносов.

– А как узнать, что все заполнено верно?

Система предусматривает обратную связь по результатам обработки обращения. Соответствующая информация находится во вкладке «Мои сообщения» по обработке обращений специалистами Фонда.

Документы, предоставляемые для назначения пенсии, при обработке обращения «Автоназначение пенсии», оцифровываются и атрибутируются специалистами Фонда.

На основании совокупной информации формируется электронное пенсионное дело, в котором можно просмотреть имеющийся стаж, периоды и размеры заработной платы, с которой исчислена пенсия и размер пенсии.

По результатам обработки анкет пользователь получает информацию об автоматическом назначении пенсии, дате такого назначения и размере пенсии с помощью СМС-сообщения, посредством веб-портала или через мобильное приложение.

Материалы электронного пенсионного дела будут доступны к просмотру с момента назначения пенсии.

– Почему важно перед подачей анкеты-заявления получить квалифицированную электронную подпись? Как это можно сделать?

Представление документов на автоматическое назначение пенсии без квалифицированной электронной подписи невозможно.

Квалифицированная электронная подпись – это первое, что человеку нужно получить на пути к автоматическому назначения пенсии. Ведь она является подтверждением личности на онлайн-сервисах, а наложение КЭП завершает создание электронного документа, предоставляя ему юридическую силу.

Кроме того, КЭП – важный инструмент для активного использования других онлайн-ресурсов веб-портале Пенсионного фонда Украины:

получения информации о трудовом и страховом стаже, справки о доходах пенсионера, индивидуальных данных по формам ОК-5, ОК-7;

просмотра периодов и размеров заработной платы, с которой исчислена пенсия;

подачи заявления о назначении или перерасчете пенсии и тому подобное;

заказа электронного и бумажного пенсионного удостоверения.

Наиболее распространенные аккредитованные центры сертификации ключей, где можно оформить КЭП:

Информационно-справочный департамент ГНС;

Акционерное общество «Коммерческий банк "ПриватБанк"»;

Публичное акционерное общество «Государственный Ощадбанк Украины»;

Публичное акционерное общество «УкрСиббанк».

Срок действия сертификатов КЭП не превышает двух лет. По истечении этого срока необходимо осуществить повторное получение подписи.