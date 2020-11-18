90% поражения легких: В «ЛНР» умер глава «республиканского» предприятия «Востокуголь»

В «ЛНР» умер глава предприятия «Востокуголь», которое контролирует все шахты в «республике», Владимир Шатохин. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Шатохину было 52 года, он руководил «республиканской» топливной компанией «Востокуголь» с весны 2020 года. Причина смерти – двусторонняя пневмония. 90% поражения легких.

Как отмечают в соцсетях, пневмония была вызвана коронавирусной инфекцией, однако в «официальном» диагнозе нет упоминаний о COVID-19.

Напомним, до 1 мая 2020 года все шахты «ЛНР» подчинялись российско-осетинскому предприятию «Внешторгсервис». С 1 мая в «ЛНР» начало работу отдельное «республиканское» предприятие «Востокуголь», в состав которого вошли все шахты.