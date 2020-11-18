Рада может снова продлить закон об «особом статусе» неподконтрольного Донбасса

Верховная Рада может продлить действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает «Интерфакс-Украина».

«Опция продлить действующий закон у нас всегда есть на столе, она никуда не делась. По остальному законодательству – его подготовка, написание и продвижение в Верховной Раде зависит от переговорного процесса, от "нормандского процесса". Сейчас мы надеемся на встречу советников "нормандской четверки". Мы тут опираемся на дипломатическую составляющую», – сказал Корниенко.

Как известно, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря 2020 года (включительно).

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что альтернативные законопроекты, которые регулировали бы вопрос особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, в ВР не рассматривались.