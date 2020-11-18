Сильная загазованность: В Донецке сообщили о работах по ликвидации ЧП на шахте Скочинского (Фото)

В «ДНР» в Донецке проводятся работы по ликвидации ЧП на шахте им. Скочинского. Об этом рассказал и.о. главного инженера шахты Алексей Симонов, передают местные интернет-ресурсы.

«На данный момент мы во вторую смену готовим обследование выработок, разведку выработок западной панели. Частичную, по некоторым выработкам. Сейчас работает два отделения горноспасателей – это примерно 12 человек», – сообщил Симонов.

По его словам, их первоочередная задача – замеры содержания метана и газов, которые выходят из шахты.

Также на местных интернет-ресурсах отмечается, что «в шахту спустились отделения горноспасателей, работники шахты проводят мероприятия по поддержанию жизнеобеспечения шахты, – восстанавливают все, что повреждено было взрывом; первоочередная цель данных работ – снизить уровень загазованности».

Кроме того, проводится откачка воды из шахты. Загазованность увеличилась в том числе в связи с тем, что в результате ЧП были повреждены вентиляционные коммуникации.

Напомним, в «ДНР» в Донецке на шахте имени А. Скочинского 17 ноября произошла авария, судьба четверых горняков неизвестна. Сегодня технические специалисты приступили к проведению анализа воздушной атмосферы на шахте для исключения возможности взрыва.