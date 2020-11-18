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COVID-19: В «ДНР» обещают считать медикам в стаж день за два

18.11.20 14:59
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников
В больнице им. Калинина в Донецке / Фото из открытых источников

В «ДНР» утвердили новые правила исчисления стажа для медиков, задействованных в борьбе с COVID-19. Соответствующий «указ» «главы ДНР» Дениса Пушилина сегодня, 18 ноября, опубликован на местных интернет-ресурсах.

Согласно «документу», один день помощи больным с коронавирусом в больницах будет засчитываться как два рабочих. Это же формула применяется к медработникам, осуществляющим диагностику пациентов и вскрытие тел умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Стаж будет подтверждаться учреждениями здравоохранения, в которых трудоустроен медицинский сотрудник на основании справки о периоде работы по ликвидации вспышки коронавирусной инфекции», – уверяют в «ДНР».

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