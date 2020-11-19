В «ДНР»: Как сейчас учатся студенты «Донецкого медуниверситета» (Фото)

В «ДНР» в «республиканском» «Донецком медицинском университете им. Горького» студентов 1-3 курсов перевели на занятия в очной форме. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Больше месяца студенты учились дистанционно. Сейчас на входе в учебное заведение, уверяют в «ДНР», студенты проходят термометрию. В учебных помещениях учащиеся и преподаватели находятся в масках.

По словам студентов, лекции можно выучить, но практические занятия заменить нельзя. К примеру, на кафедре анатомии для студентов снимали видеоуроки, но важно, отмечают учащиеся, увидеть все, что показывают преподаватели, вживую. С преподавателями также есть форум, где можно уточнить тот или иной вопрос.

Студенты старших курсов уже учились дистанционно в прошлом году.

В учебном заведении уверяют, что особого отставания от учебной программы нет, но некоторые предметы придется проработать.

Учебный план в вузе не меняли, только модульные контрольные перенесли на конец семестра. Также изменили расписание. Для отдельных кафедр, на которые одновременно приходит большое количество студентов, произведено разукрупнение групп. И 50% занимаются дистанционно, 50% учащихся приходят на занятия.

В дистанционной форме продолжают проводить лекции.

Кроме того, полностью на дистанционном обучении находятся студенты 4-6 курсов, а также те, кто сейчас работают в «красной зоне» госпитальных баз.

Отметим, что после начала военного конфликта Минобразования Украины переместило Донецкий национальный медицинский университет на подконтрольную украинским властям территорию: медвуз переехал в Краматорск. Сейчас филиалы вуза-переселенца работают в нескольких городах. В неподконтрольном украинским властям Донецке на захваченных мощностях, в корпусах медвуза незаконную деятельность проводит «республиканский» вуз «Донецкий медицинский университет им. Горького».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube