На Донетчине – уже 18 265 заболевших COVID-19

В Донецкой области с начала пандемии диагноз коронавирусной болезни лабораторно подтвержден у 18 265 человек. Об этом сегодня, 18 ноября, рассказал на брифринге начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент «Донецких новостей».

По данным облздрава, за минувшие сутки выявлен 541 новый случай COVID-19.

Всего за весь период 290 жителей области умерли от COVID-19 (по сравнению с предыдущим днем добавилось еще 15 летальных случаев). В то же время около 6000 человек выздоровели.

«Сегодня на стационарных койках, которые заполнены на 50%, находятся 564 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, и 706 пациентов с подозрением на коронавирус», – сказал представитель облздрава.

По его информации, за минувшие сутки в лаборатории поступило 1 838 проб, из них 1 539 были исследованы. На утро сегодняшнего дня оставалось не протестировано 1 600 проб.

«Это почти полуторадневная норма. Очереди, которая раньше была на тестирование в Донецкой области, – уже нет», – резюмировал Александр Педенко.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 18 ноября в Украине COVID-19 заболели 570 153 человека (259 079 пациентов выздоровели, 10 112 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 5 286 случаев (выздоровели – 2 836 пациентов, летальных случаев – 130).

В «ДНР» – 9 268 случаев коронавируса (выздоровели – 4 263 человека, летальных случаев – 846). В «ЛНР» – 1 704 случая коронавируса (выздоровели – 1 453 человека, летальных случаев – 129).