Сохраняйте чеки: Механизм компенсаций за лечение коронавируса дома пока не утвержден

Порядок получения компенсаций за лечение COVID-19 дома еще не разработан до конца и пока не утвержден на законодательном уровне. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 ноября, сообщил на брифринге начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он напомнил, что ранее озвучил информацию о порядке получения компенсации за лечение коронавируса дома.

«Но это была несколько преждевременная информация, на сегодня механизм еще, к сожалению, разрабатывается. Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики еще согласовывают механизм компенсации этих денег», – сказал Педенко.

Он посоветовал пациентам сохранять все чеки, которые они получили в аптеке, все направления врачей.

«То ли это направления в бумажном виде, то ли в электронном виде, которые приходят на мобильные телефоны – не удаляйте эти сообщения. И если будет принят Верховной Радой механизм компенсации, – скорее всего, это по программе реимбурсации будет выделен перечень лекарственных средств, которые будут компенсироваться, – тогда вы сможете воспользоваться этой возможностью», – заключил представитель облздрава.

Как сообщалось ранее, в Минздраве разнились ответы на вопрос – может ли пациент, который сам закупал лекарства при лечении от коронавируса, компенсировать их стоимость. Одни операторы кол-центра говорили, что может при сохранении чеков. Вторые отвечали – нет. Первоначально и в ДонОГА тоже заявляли, что деньги не возвратят.