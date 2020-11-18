+1 смерть: На Луганщине подтвержден 71 новый случай COVID-19

На Луганщине лабораторно подтвержден 71 новый случай COVID-19 за сутки. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умер 79-летний мужчина из Троицкого района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 6;

Рубежное – 3;

Северодонецк – 20;

Беловодский район – 3;

Белокуракинский – 2;

Кременской – 1;,

Меловской – 3;

Новоайдарский – 3;

Станично-Луганский – 3;

Старобельский – 1;

Троицкий – 26.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 5 286 человек, из них:

выздоровели – 2 836 человек (53,7% от общего числа заболевших);

лечатся – 2 320 пациентов (43,9%), в том числе 330 – стационарно, 1 990 – амбулаторно;

умерли – 130 человек (2,5%).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 28,6%.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 18 ноября в Украине COVID-19 заболели 570 153 человека (259 079 пациентов выздоровели, 10 112 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 18 265 случаев (выздоровели – около 6 тыс. пациентов, летальных случаев – 290).

В «ДНР» – 9 268 случаев коронавируса (выздоровели – 4 263 человека, летальных случаев – 846). В «ЛНР» – 1 704 случая коронавируса (выздоровели – 1 453 человека, летальных случаев – 129).