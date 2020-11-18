Вклеил фото без выезда в Украину: В России задерживают жителей «ДНР» с такими украинскими паспортами

В «ДНР» все еще пользуется спросом услуга «Поможем вклеить фото в паспорт без выезда в Украину». Объявления о таких предложениях довольно часты в соцсетях. Неоднократно разъяснялось, что вклейка фото в украинский паспорт производится исключительно при личном обращении гражданина в отделы миграционной службы Украины, и что «без выезда» человек в «ДНР» 100% получит «липовую» вклейку фото. Т.е. паспорт будет недействительным, не говоря уже об ответственности за его подделку.

В «ДНР» сейчас к данной услуге чаще всего обращаются лица, которым въезд на подконтрольную Украине территорию грозит уголовной ответственностью (члены незаконных вооруженных формирований, «госслужащие» и пр.). «Продлевают» украинский паспорт они, например, для поездок в Россию. Однако со временем даже в базе российских пограничников проявляются данные о недействительности паспорта.

Например, 45-летняя жительница Донецка, которая считает себя «невъездной» в Украину, решила отправится в Россию. По достижению 45 лет она оплатила услугу о вклейке фото в паспорт в Донецке. Въехала в Российскую Федерацию, но когда возвращалась, ее задержали на российской границе за поддельный паспорт.

«Просто за время ее поездки пришли данные о том, что паспорт является недействительным. Когда она пересекала границу при въезде в Россию – зафиксировали, отправили информацию в поиск по базе данных. И, кстати, сейчас это происходит намного быстрее. Часто это происходит тут же – при пересечении. Что касается данной женщины, то задержка была связана, скорее всего с тем, что на тот момент какой-то промежуток времени не было связи с Украиной. И у женщины возникнут проблемы», – пояснила «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

В частности, данная дончанка несколько месяцев вынуждена была находится в России, чтобы решить вопрос с документами.

«Такие конторы у нас есть. Потому что есть спрос на услугу, есть клиенты… Они начали работать с 2014 года. И такие объявления есть не только в интернете, и сейчас они расклеены по Донецку», – констатировала Радомская.

Она также подтвердила, что украинские документы, удостоверяющие личность, невозможно сделать дистанционно. «Нужно либо личное обращение, либо по доверенности. Что касается паспорта, свидетельства о рождении, о браке – то это только личное обращение. Свидетельство о смерти теоретически можно по доверенности получить», – продолжила «республиканка».

Радомская подчеркнула, что в «ДНР» паспорт гражданина Украины продолжает действовать. Поэтому используя поддельный документ, человек также нарушает и «законы республики».

«Человек, который соглашается на такую услугу, должен изначально понимать, что это преступление. И в лучшем случае это будет административное правонарушение, при котором он отделается просто штрафом. Все зависит от того, насколько, так сказать, глубоко он использует этот документ. Он должен прекрасно понимать, что если он находится на нашей территории, то должен пользоваться документами, которые легализованы здесь. А люди, которые такие услуги предлагают – это преступники, как минимум им будет инкриминироваться мошенничество», – пояснила Радомская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube