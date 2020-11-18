За пару дней схлопнемся: В «ДНР» обсуждают «карабахский» сценарий на Донбассе

В сегменте соцсетей неподконтрольной части Донбасса в последнее время появились публикации российских пропагандистов, которые рассказывают, что «карабахский» сценарий возвращения украинскими властями территорий на Донбассе не пройдет. Местные жители в обсуждениях темы опровергают «бравурные» настроения «военкоров».

«В Киеве, я так думаю, внимательно следили за событиями в Карабахе. Потому, что очень было заманчиво повторить такой же сценарий в Донбассе», – написал российский пропагандист Александр Сладков в своем Telegram-канале.

По его словам, Карабах отличается от Донбасса «железным нейтралитетом России», которая не будет «висеть над схваткой», как это было в Карабахе, если «Украина начнет бойню».

Он утверждает, что «в Донбассе оружие возьмут и местные люди, и пойдут мощные многонациональные потоки добровольцев, десятки тысяч». «Возможно, ситуация сложится так, что народные милиции сами окажутся на границах прежних Луганских и Донецких областей. А уж потом войдут миротворцы, и обязательно российские, иначе донецкие свое наступление продолжат», – рисует батальные картины «военкор».

Дончане отвечают на его посты в разных пабликах, зачастую резко критикуя и не выбирая выражений. Комментаторы признают, что в случае обострения ситуации Россия вмешиваться не будет, а сами «республики» не готовы к реальным военным действиям.

«Пойти резко вперед ВСУ ничто не мешает. Они давно заряжены, сосредоточены достаточными силами (с многократным перевесом в сравнении с ДНР) и средствами в нужных местах, слажены, мотивированы. Им нужна лишь команда... Они просто возьмут Макеевку или другой н.п. в клещи (ну а дальше, – делайте с ситуацией, что хотите)», – пишут в одном из донецких пабликов.

«Какая на*ер народная милиция готова дойти до территориальных границ Донецкой и Луганской областей??? Не стоит врать ни себе, ни людям, которые вас еще как-то уважают и читают. Во-первых: ни в ДНР, ни в ЛНР не проводится набор на срочную службу. Я не говорю, что надо отправлять молодежь на передок, но... если этого не сделать, то кадры (два-три года, и истощатся), а пополнять кем?.. Откуда будут ехать эти добровольцы – из Африки или Вьетнама? (Только они, возможно, не знают про наших дегенералов в штабах). Вопрос... Вы хоть наши укрепления по линии обороны видели??? Я лично видел несколько блиндажей, где вместо перекрытия лежит каркас от кровати (решетка), сверху клеенка, а на ней в один ряд небольшие мешки с песком», – отвечает Сладкову подписчик.

«Разговоры про вторую линию идут, приказы издаются, даже что-то строится. Но ни бревен, ни бетона я не видел. Только то, что сами в посадках спилили: кривые акации, немногочисленные дубы, за которые к нам цепляются лесники, тополя. Плиты на перекрытия только те, что сами нашли, половина из них рассыпается еще при транспортировке. У нас и первая-то линия из "го*на и веток" построена», – пишет иной комментатор.

«...Надо бить в колокол. Карабах продержался 44 дня, так там и местность сложная, и мотивация у армян на высоте. А мы в нынешнем виде за пару дней схлопнемся...», – заключают в паблике.

Ранее сообщалось, что на фоне событий, происходящих в Нагорном Карабахе, экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский поднял вопрос о введении «всеобщей воинской повинности» в «ДНР». Ходаковский также отмечал, что украинская армия превосходит уровень незаконных вооруженных формирований «ДНР» в 8 раз. При этом «республиканская» армия осталась на уровне 2014 года. Также он считает, что в «ДНР» гражданское население уже расслабилось и не готово мобилизоваться при обострении вооруженного конфликта на Донбассе.