Не смог пересечь линию разграничения: На КПВВ начинают раздавать продуктовые наборы

На украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения волонтеры начинают раздачу продуктово-продовольственных наборов. Помощь предназначена тем, кто не смог пересечь линию разграничения и вынужден задержаться в районе КПВВ. Об этом рассказали в БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

«С момента введения карантина мы предоставили юридические консультации сотням людей, которые не смогли попасть в свои дома по обе стороны линии разграничения. Часто они вынуждены были задерживаться и ночевать на КПВВ или в населенных пунктах неподалеку, не планируя такой задержки изначально. Наш ежедневный опыт показывает, что в таких условиях люди нуждаются в элементарном: пищи, воде, возможности согреться. Поэтому сейчас мы совместно с партнерами из консорциума Access, будем предоставлять и гуманитарную помощь. Ведь тех, кто в ней нуждается, немало», – отметили в организации.

Продуктово-продовольственные наборы будут получать люди, которые из-за задержки на КПВВ не смогли вернуться на место постоянного проживания. В каждом из пакетов – дневной запас продуктов и средств гигиены для одного человека.

«Такие наборы очень важны для тех, кто по непредвиденным обстоятельствам вынужден задержаться по дороге домой. Ведь люди могут целый день ждать прибытия автобуса совсем без еды и возможности ее купить. У многих из них хронические заболевания, например, сахарный диабет, поэтому регулярно принимать пищу им просто необходимо! Часто домой возвращаются и те, кто находился в местах несвободы. Они едут без пищи и зимней одежды. Надвигается зима, поэтому горячий суп, чай и теплый плед будут очень в помощь», – отметил монитор БФ «Право на защиту» Екатерина Рачинская.

Всего волонтеры раздадут 1000 таких наборов.

Напомним, что из-за блокирования со стороны «Л-ДНР», на данный момент на Донбассе работают лишь два КПВВ. В Луганской области – КПВВ «Станица Луганская», пропуск осуществляется ежедневно. В Донецкой области – КПВВ «Новотроицкое», из-за графика работы контрольно-пропускного пункта «ДНР», здесь пропуск происходит по понедельникам и пятницам.