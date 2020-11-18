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Чтобы увеличить зарплаты госслужащим, придется их сокращать, – «Слуга народа»

18.11.20 16:53
Александр Корниенко / Фото из открытых источников
Александр Корниенко / Фото из открытых источников

Для того, чтобы увеличивать фонд оплаты труда на государственной службе, рано или поздно придется сокращать государственных служащих. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, лидер одноименной партии Александр Корниенко, передает «Интерфакс – Украина».

«Мы понимаем, что нет другого пути. Может это не очень популярная сейчас идея будет, но чтобы увеличивать фонд оплаты труда, рано или поздно придется сокращать государственных служащих», – сказал он на онлайн-форуме «Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс».

Корниенко подчеркнул, что такое сокращение необходимо делать грамотно, с поиском для них альтернативных возможностей и компенсаторов.

«Например, служба в органах местного самоуправления. Вчера в законопроекте №3651 по созданию районных государственных администраций мы заложили правку, которая позволяет тем служащим, которые будут увольняться из районных администраций при их реорганизации, смогут трудоустроится на службу в органах местного самоуправления без конкурса на такие же должности, имея такую же квалификацию», – пояснил глава партии.

По его словам, в райадминистрациях увольняется около 12-13 тыс. служащих и около 60% могут сразу же перейти на работу в органы местного самоуправления.

Как сообщалось ранее, в Украине переформатировали карту административно-территориального устройства. Теперь вместо 490 районов в стране будет 136. В Донецкой области и Луганской будет по 8 районов (до этого в каждой области их было 18).

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