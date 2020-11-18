Кредиты под госгарантии: «Зеленым» энергетикам смогут вернуть долги (Видео)

Инвесторы, которые построили в Украине «зеленые» электростанции, наконец могут надеяться, что государство вернет им долги. Без денег сидели и отечественные собственники станций, и мощные международные инвесторы, вложившие миллионы в развитие чистой украинской энергетики. Они – создавали рабочие места, платили налоги, но оказались на грани банкротства. Депутаты решили – это несправедливо, передает ТК «Украина».

На солнечной станции в городе Бар (Винницкая обл.) Виктор Гамлявый работает два года. Сначала строил ее, теперь присматривает за панелями. Говорит, что другой работы в городе мало.

«У меня маленький ребенок, два годика, жена учится, и у нас было очень трудно найти работу. Здесь построили электростанцию, дали новые рабочие места в городе, которых очень не хватало», – говорит электромонтер ФЭС «БАР» Виктор Гамлявый.

Зарплату платят достойную. Средняя в городе – 3-4 тыс. грн, на станции – 12 тыс. грн. Еще и к окружающей среде это производство дружественное.

«Преимущество панелей в том, что они не используют природных ресурсов, улавливают солнечное излучение. Мощности нашей станции хватит, чтобы в солнечный день покрыть весь район, обеспечить электроэнергией», – рассказал энергетик ФЭС «БАР» Олег Мазур.

Таких станций в компании Владислава Жовниренко – две. Говорит, что налоги отчисляют своевременно и полностью. А вот государство – им должно. «С нового года задолженность перед нами от Гарантированного покупателя составляет 94,5 млн грн. Согласно закона, принятого на основе меморандума, нам должны были 40% заплатить в этом году», – отмечает директор ООО «Экотехник Великая Добронь» Владислав Жовниренко.

Однако рассчитаться с долгами Гарантированному покупателю нечем, потому что ему задолжало другое госпредприятие – «Укрэнерго». Депутаты подчеркивают: если Гарантированный покупатель деньги не получит, то и «зеленые» энергетики тоже.

Много и быстро деньги предлагают взять в виде кредитов под госгарантии. За соответствующий законопроект народные депутаты проголосовали во втором чтении.

«Государственные гарантии для "Укрэнерго" означают, что банки, финансовые институты, которые предоставят кредиты для "Укрэнерго", смогут получить кредитные средства вовремя в случае, если "Укрэнерго" не в состоянии будет рассчитаться самостоятельно», – пояснила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

Теперь принятый парламентом закон должен подписать президент. После вступления документа в силу – будут кредиты и расчеты с долгами.

Однако это решит проблему только за этот год. На следующий снова могут быть проблемы с деньгами. Эксперты подчеркивают, что в сфере энергетики нужно навести порядок, чтобы долгов не было. И чтобы почти за полтора года после запуска рынка – он наконец заработал.