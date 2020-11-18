Чтобы получить «республиканский»: В «ДНР» призывают сдавать поддельные украинские паспорта

Если житель «ДНР» имеет поддельный паспорт гражданина Украины, то такой документ необходимо сдать в «полицию». А использование поддельного украинского паспорта в «республике» влечет административную ответственность. Об этом рассказала «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

Она напомнила, что в «ДНР» еще действует паспорт гражданина Украины. Но сейчас часты случаи использования поддельных украинских паспортов, например, это документы, в которые вклеили фото по достижению 25, 45 лет без выезда на подконтрольную Украине территорию. И до сих пор в «республике» действуют фирмы, которые незаконно предлагают такую услугу. Такие паспорта априори поддельные, т.к. нельзя вклеить фотографию без личного обращания.

По словам Радомской, у «республики» есть возможность проверить действительность украинского паспорта. Например, по факту пересечения линии разграничения (выезда из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию) в период, когда осуществлялось вклеивание фотографии. «Эти люди на основании такого украинского паспорта не смогут получить паспорт ДНР. В любом случае будет понятно – пересекал он границу или линию разграничения для въезда в Украину или нет. Потому что есть определенная проверка, она осуществляется в несколько этапов. И будет установлена достоверность и благонадежность этого документа», – сказала она.

«Экс-министр» акцентировала, что в «ДНР» использование поддельных документов карается «законом». «Кроме того, что его нельзя предъявлять при оформлении паспорта Донецкой народной республики. Аналогично нельзя его использовать при каких-то сделках и т.д. Потому что паспорта Украины пока еще действуют на территории ДНР. Т.е. человек должен понимать последствия своих действий – он заведомо идет на то, чтобы обмануть», – пояснила она.

Если же житель все-таки воспользовался услугами по вклейке фотографии в «ДНР», то Радомская советует этот паспорт сдать в «полицию». «Любые поддельные документы подлежат передачи в правоохранительные органы. Человек обращается в отдел полиции по месту жительства, пишет заявление и сдает такой документ. Либо не использовать такой документ. Скажу уже не как юрист – можно оставить на память. Или самому уничтожить», – перечислила «республиканка».

По ее мнению, лучший вариант – обратиться в «полицию». Т.к. даже если человек использовал где-то такой поддельный паспорт (но при этом он раскаялся и сам обратился в «органы)», то он может отделаться штрафом, но при этом будет иметь право на получение «паспорта ДНР». «Думаю, что паспорт ДНР в таком случае он сможет получить. Потому что он самостоятельно пришел и признался в содеянном», – резюмировала она.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» сейчас к услуге по вклейке фото в украинский паспорт «без выезда» чаще всего обращаются лица, которым въезд на подконтрольную Украине территорию грозит уголовной ответственностью (члены незаконных вооруженных формирований, «госслужащие» и пр.). «Продлевают» украинский паспорт они, например, для поездок в Россию. Однако со временем даже в базе российских пограничников проявляются данные о недействительности паспорта. И тогда такие лица задерживаются российскими правоохранителями.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube