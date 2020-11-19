YASNO создал для детей сказки и мультфильмы об энергоэффективности

Поставщик электроэнергии, газа и энергоэффективных решений для жителей Донетчины начал информационную кампанию «YASNO_як_заощаджувати». Проект приурочен к годовщине бренда YASNO, его цель – показать, как каждая семья с помощью доступных технологий может уменьшать расходы на коммунальные услуги и улучшать экологию. В рамках подпроекта «YASNO для детей» работники и их дети создали сказочные рассказы с яркими иллюстрациями и разместили их в открытом доступе вместе с анимационными советами по энергосбережению. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рассказать малышам о важности разумного потребления энергии и научить их бережливости – непростая задача для родителей. Чтобы помочь семьям, у работников YASNO родилась идея поделиться своим опытом и знаниями по энергоэффективности в необычном формате – в сказках и фантастических рассказах. Интересные, увлекательные произведения формируют у детей культуру бережного отношения к энергоресурсам, природе и планете, рассказывают о возобновляемых источниках энергии, разумном освещении, двузонных счетчиках и о светлой энергии добрых дел.

«Писать для детей сложнее, чем для взрослых, ведь я уже не ребенок. А чтобы быть понятным и интересным для малышей, нужно быть простым», – рассказывает директор по развитию бизнеса YASNO, автор сказки «Будет свет!» Александр Онищенко.

А 9-летний Никита Грязнов – автор сказки о Светлячке – при подготовке к написанию знакомился с элементами «умного» дома на сайте YASNO и других компаний. «Он строго следит за всеми членами семьи, чтобы всегда рационально потребляли ресурсы и бережно относились к окружающей среде», – рассказывает его мама Татьяна Грязнова, директор по экономике и финансам YASNO.

За иллюстрирование волшебных историй взялись профессиональные художники, в частности, Яна Винагродская, Константин Стадников, Елена Железняк.

Кроме сказок на сайте появились мультипликационные советы, которые учат экономить в быту. В серии мультсоветов о секретах экономии рассказывают забавные персонажи – сами электроприборы!

«К первой годовщине YASNO мы представляем важный проект. Как ответственный поставщик электроэнергии и газа YASNO заботится о том, чтобы клиенты уменьшали свои расходы и потребляли энергоресурсы разумно. Мы понимаем, что качественных произведений для детей, которые объясняли бы важность сознательного использования энергии, не так много. Поэтому решили увеличить их количество. Призываем всех придерживаться простых и полезных советов и читать детям наши «светлые» сказки. Мы постепенно будем обновлять сайт новыми сказками, мультфильмами и советами об экономии. Надеемся, что каждый украинец – большой и маленький – найдет что-то интересное и полезное именно для себя», – подытожил директор YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Справка: YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.