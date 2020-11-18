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Дело «Роттердам плюс» окончательно закрыто (Видео)

18.11.20 17:46

Дело «Роттердам плюс» окончательно закрыто. Бывший народный депутат Виктор Чумак ранее обжаловал решение прокуроров о прекращении расследования в суде, а когда Высший антикоррупционный суд ему отказал, экс-парламентарий подал апелляционную жалобу. Хотел, чтобы следствие, которое длилось 3,5 года и ничего не показало, продолжалось, передает ТК «Украина».

Многочисленные украинские и иностранные экспертизы никаких убытков от формулы «Роттердам плюс» для государства не подтвердили. Была и такая, что доказала – формула расчета цены угля правильная и законная.

Дело, закрытое еще летом, Виктор Чумак больше не просит восстановить. И 17 ноября он отозвал свою апелляционную жалобу.

«Это воля клиента, это ходатайство полностью удовлетворено. Тот результат, на который клиент рассчитывал, он получил», – прокомментировал адвокат истца Алексей Бойко.

«Это капитуляция господина Чумака и его представителя, так как такое заявление могли подать на любой стадии процесса. Однако подали только на стадии, когда были выслушаны все наши доводы. Мы считаем, что этим они капитулировали и признали, что наши доводы намного сильнее, чем их апелляционная жалоба», – резюмировала адвокат ответчика Ирина Одинец.

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