Нельзя подключать к интернету: В «ДНР» запретили видеонаблюдение в общественных местах

В «ДНР» ввели запрет на подключение к интернету систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер, расположенных в общественных зонах. Такой «указ» сегодня, 18 ноября, подписал «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

Согласно «документу», «госорганам, органам местного самоуправления, юридическим лицам независимо от формы собственности, физическим лицам, общественным объединениям на территории ДНР запрещено подключение систем видеонаблюдения и отдельных видеокамер к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к интернету».

В «ДНР» уверяют, что запрет не распространяется на частные домовладения. Однако при этом в поле зрения видеокамер не должны попадать общественные места, которые находятся за пределами частной собственности.

Контроль за исполнением возложен на «МГБ» и «МВД». Запрет начинает действовать с момента подписания «указа».