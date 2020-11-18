Свыше 2 миллионов: На Луганщине первые 8 жителей получат компенсацию за разрушенное жилье

Сегодня, 18 ноября, в Северодонецке состоялось первое заседание областной комиссии по вопросам предоставления денежной компенсации пострадавшим, чье жилье было разрушено в результате военных действий. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Члены комиссии рассмотрели списки пострадавших, которые представили Попаснянский городской совет (на 3 человека) и военно-гражданская администрация города Лисичанска (на 5 человек).

По итогам заседания принято решение о предоставлении денежной компенсации 6-ти гражданам по 300 тыс. грн, одному – 282,2 тыс. грн, и еще одной жительнице – 231,2 тыс. грн.

Следующий шаг – обобщенный список пострадавших будет направлен на согласование в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. После согласования денежная компенсация будет перечислена на банковскую карточку получателю.

«На рассмотрение местных комиссий по обследованию жилья было подано 78 заявлений. Сегодня мы одобрили 8 просьб. Общая сумма компенсации по одобренным заявлениям составляет 2,313 млн грн. Люди должны максимально быстро получить средства: сотрудники Департамента социальной защиты населения ОГА в 5-дневный срок передают информацию Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; после согласования министерства из госбюджета выделяются средства на область, а затем – на счета пострадавших», – рассказал директор Департамента ЖКХ ЛугОГП Виталий Сурай.

Денежная компенсация предоставляется собственникам жилья, которое находится на подконтрольной Украине территории и было разрушено в результате боевых действий на Донбассе.

На Луганщине образованы комиссии по обследованию такого жилья на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Попаснянского районов и города Лисичанск. Члены комиссии выезжают на места, проводят осмотр разрушенного жилья, затем выдают справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Размер денежной компенсации пострадавшим определяется по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины (в данном случае – в Луганской области). Максимально возможная компенсация – 300 тыс. грн за один объект разрушенного жилья.