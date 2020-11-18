«Ярко, с настроением»: На Донетчине готовят «карантинные» новогодние елки для детей

В Донецкой области прорабатывается вопрос о проведении новогодних праздников для детей с соблюдением карантинных требований. Об этом сегодня, 18 ноября рассказала директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева.

Она напомнила, что приближается День Святого Николая и новогодние праздники, к которым всегда проводятся массовые мероприятия для детей с елкой, подарками и т.п.

«Формат будет изменен, он не будет в том режиме, как это было раньше. Рассматриваем несколько вариантов проведения таких праздников, чтобы мы могли и все требования выдержать, а с другой стороны – чтобы это было празднично, ярко, с настроением Нового года. И чтобы наш дети не остались без подарков, без праздничного настроения», – сказала Сидашева.

Она дополнила, что в нынешний карантинных условиях в регионе продолжаю работу учреждения дополнительного образования. «Может быть не более 20 воспитанников с выполнением всех требований, если это кружок. Те массовые мероприятия, которые мы планировали, – конкурсы, различные фестивали, их мы проводим онлайн», – отметила директор департамента.

Также Сидашева сообщила, что большинство школьников Донетчины на данный момент обучаются в обычном режиме – это 90% учащихся (почти 147 тыс. школьников) в 430 учреждениях общего среднего образования. По смешанной форме получают образование 16 тыс. учеников в 63 школах.

«По дистанционной форме обучения получают образование около 5 тыс. учащихся, находящихся на самоизоляции из-за выявленных случаев заболевания COVID-19», – добавила чиновница.

«Учреждения высшего, перед высшим, профессионально-технического образования начали обучение по смешанной форме, как это предлагалось в рекомендательных письмах Министерства образования и науки и комиссией ТЭБ и ЧС», – резюмировала Татьяна Сидашева.