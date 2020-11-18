В Курахово отец зарезал 3-летнюю дочку (Фото)

В Курахово (Донецкая обл.) сегодня, 18 ноября, мужчина зарезал ножом собственную 3-летнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Установлено, что 40-летний отец, находясь в собственной квартире наедине с 3-летней дочерью, нанес ей несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости. От полученных травм ребенок скончался на месте. По предварительным данным мужчина имеет психические расстройства,

О страшной трагедии сообщила мать жертвы, которой в это время дома не было.

На место происшествия выехали правоохранители, которые задержали мужчину. Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства отцом малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.