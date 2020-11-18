В ОГА сообщили, когда на Донетчине развернут мобильный госпиталь

В Донецкой области пока нет необходимости в мобильном госпитале для больных коронавирусом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 ноября, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

При этом департамент подготовил расчеты на разворачивание мобильного госпиталя на 220 мест. «С учетом необходимого оборудования, с расчетом на 10 медицинских бригад, которые будут работать в этом госпитале. Одна такая бригада состоит из 3 врачей, 6 медицинских сестер и 3 санитарок. Всего – 12 человек. Также учтена их зарплата, с учетом 300% компенсации», – рассказал Педенко.

Потребности в таком госпитале пока нет, так как в регионе отмечается 50% свободных мест в 28 действующих «ковид»-больницах. «По состоянию на сегодня из 2 528 коек, которые выделены в больницах под госпитализацию больных COVID-19 или с подозрением, заняты 50,01%. Потребности в разворачивании дополнительных мест пока нет. Но была проведена верификация всего коечного фонда области, и к имеющимся 2 528 местам дополнительно будет выделено еще 1 319 мест. Суммарно это будет 50% от всего госпитального фонда, который разрешен к использованию для лечения больных COVID-19», – отметил Педенко.

«Поэтому пока окончательного решения о разворачивании мобильного госпиталя нет», – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, при необходимости крупные внебольничные госпитали в Донецкой области планируют развернуть в Краматорске (в первую очередь) и в Мариуполе (дополнительно). Согласно рекомендациям Минздрава, ориентировочно такой госпиталь должен иметь 500 мест.

На Донетчине уже провели осмотр помещений (пустующее здание завода, стадион, несколько школ, интернатов), которые потенциально можно было бы использовать под такое лечебное учреждение. Основная проблема – нехватка медицинского персонала, который можно было бы выделить дополнительно.

Минздрав принял решение о создании госпиталей в городах Киеве, Одессе и Краматорске. На их обустройство выделено 118 млн грн.