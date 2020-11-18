Медики Одессы получили аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 18 ноября, Одесский областной центр социально значимых болезней получил аппарат искусственной вентиляции легких производства Франции. Такой подарок медикам и пациентам региона сделали Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК. Вручение оборудования состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Одесская область стала 14-ым регионом страны, куда поставляются аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и бизнесов группы SCM. В государственные больницы уже передано свыше 180 аппаратов из 204, закупленных по инициативе Рината Ахметова. Он первым пришел на помощь стране и выделил на борьбу с коронавирусом 300 млн грн. Именно аппараты ИВЛ – главная медицинская потребность, поскольку они незаменимы при лечении больных с тяжелыми осложнениями от коронавируса», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель компании ДТЭК «Одесские электросети» Александр Фоменко отметил, что оборудование, которое передается врачам, одно из самых современных в мире. «Это реанимационное оборудование высокого класса, которое будет спасать жизни людей и после завершения пандемии. ДТЭК – социально ответственная компания, для которой, как и для Фонда Рината Ахметова, помощь системе здравоохранения одна из приоритетных. Мы работаем на территории Одесской области, здесь живут наши энергетики и их семьи, поэтому помогать региону в такой период для нас особенно важно», – сказал он.

И.о. председателя Одесской облгосадминистрации Вячеслав Овечкин подчеркнул важность объединения бизнеса и власти в сложившихся условиях: «Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за помощь, надеемся, что другие бизнесмены страны также будут активно принимать участие в благотворительной помощи медикам в эти трудные времена».

Главный врач Одесского областного центра социально значимых болезней Светлана Есипенко сообщила, что с Фондом Рината Ахметова медучреждение работает еще с 2012 года. «Первые знания, которые специалисты нашего центра получили по вопросам инфекционного контроля, мы получили именно благодаря взаимодействию с Фондом. Пациенты написали на заборе нашего центра: "Здесь работают волшебники". Благодаря полученному сегодня оборудованию еще большее количество пациентов выживут и уйдут домой здоровыми. Надеемся, таких людей, как Ринат Ахметов, в нашей стране будет больше», – поделилась главврач.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской спецодежды, сшитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской, Херсонской, Одесской и Харьковской областях, а также в Киеве.