В Селидово военнослужащий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю

В Селидово военнослужащий пытался изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что 15 ноября этого года в 08:00 несовершеннолетняя жительница Селидово провела на работу мать и направилась домой. По дороге она заметила, что за ней идет мужчина в камуфляжной одежде. Девушка зашла в подъезд, однако открыть дверь квартиры не успела, так как незнакомец ее догнал и втолкнул в помещение, где пытался изнасиловать.

Совершить задуманное военнослужащему не удалось, так как на помощь девушке прибежала бабушка. Потерпевшая успела ей позвонить.

Уточняется что 32-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленника задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Военнослужащему инкриминируется неоконченное покушение на изнасилование несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Подозреваемый отправлен в следственный изолятор.