Родившиеся в «Л-ДНР»: В Краматорске открыли особую арт-инсталляцию (Фото)

Сегодня, 18 ноября, в Краматорске открыли арт-инсталляцию «Невидимые дети: под угрозой безгражданства». Ее цель – привлечение внимания к проблеме безгражданства детей, рожденных на неподконтрольных Украине территориях и которые еще не получили свидетельство о рождении. Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН), которое является соорганизатором проекта.

В УВКБ ООН отметили, что одна из 10-ти мер по пресечению безгражданства – обеспечение регистрации рождений. «Эта арт-инсталляция напоминает нам о важности государственной регистрации детей, родившихся на неподконтрольных правительству частях Донецкой и Луганской областей. По подсчетам УВКБ ООН, по состоянию на октябрь 2020 года примерно 60 000 детей, рожденных на этих территориях, еще не получили украинское свидетельство о рождении», – сказал Гиорги Саникидзе, глава офиса Агентства ООН по делам беженцев в Славянске.

Инсталляция представлена в виде игрушечного плюшевого мишки. Автор композиции – член Союза художников Украины Анастасия Ивановская. Она родилась в Северодонецке, живет и работает в Киеве.

Арт-инсталляция установлена в Краматорском городском РАГСе. «Очень символично, что эта арт-инсталляция установлена именно в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния, поскольку именно здесь получается первый документ в жизни каждого человека. С этим документом ребенок идет в детский сад, школу, на основании него получает паспорт. Трудно представить, с какими трудностями сталкивается человек без гражданства. Он не может получить доступ к образованию, трудоустройству, он не может находиться под защитой того государства, гражданином которого он является и получать от него помощь», – отметила замначальника Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в Донецкой области Люцина Гудзенко.

По оценке УВКБ ООН, по состоянию на 2020 год в Украине проживают около 40 тыс. лиц без гражданства и лиц под угрозой безгражданства. Большинство лиц под угрозой безгражданства – это члены ромских меньшинств, дети, рожденные на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, бездомные лица, пожилые люди, которые являются владельцами еще советских паспортов (преимущественно в сельской местности), и осужденные лица. УВКБ ООН и его партнеры предоставляют им правовую помощь.

В УВКБ ООН напомнили, что в 2020 году Верховная Рада приняла «Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства». Закон даст тысячам людей, не имеющим гражданства, возможность легально работать, учиться и получать доступ к медицинской помощи, и в конце концов обеспечит путь к гражданству. Очень важно, чтобы закон вступил в силу в ближайшее время.