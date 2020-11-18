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С мебелью и техникой: В Славянске железнодорожники-переселенцы получили жилье

18.11.20 20:23
ЖД-вокзал в Славянске / Фото из открытых источников
ЖД-вокзал в Славянске / Фото из открытых источников

В Славянске (Донецкая обл.) открыли общежитие для семей железнодорожников Донетчины – как местных жителей, так и переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что для этого за средства «УЗ» полностью было отремонтировано старое общежитие.

Теперь в 3-этажном здании располагаются 30 квартир:

  • 1-комнатные– от 32 до 38 кв. м;
  • 2-комнатные – от 53 до 56 кв. м.

Комнаты оборудованы всем необходимым для проживания – мебелью, бытовой техникой, сантехникой и пр. «Людям осталось только перевезти свои вещи», – отметили в «Укрзализныце». Общежитие находится вблизи железнодорожного вокзала Славянска. Рядом есть школа, детский сад и торговый центр.

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