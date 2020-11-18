RU
Все новости

Украина – на третьем месте: В Европейском суде по правам человека больше всего жалоб – против России

18.11.20 20:44
Европейский суд по правам человека /Фото из открытых источников
Европейский суд по правам человека /Фото из открытых источников

Украина вошла в тройку стран по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека. Больше только против России и Турции. Об этом свидетельствует статистика ЕСПЧ по делам, направленных в суд и которые должны быть рассмотрены, передает «Громадське радіо».

По состоянию на 31 октября в суде было 61250 заявлений. Из них больше всего жало подано:

  • против Российской Федерации – 14 050 (22,9% от общего количества);
  • против Турции – 10 150 (16,6%);
  • против Украины – 10 100 (16,5%).

Как сообщалось ранее, в ЕСПЧ уже по состоянию на 2017 год Украина занимала первое место по количеству исков от украинцев на невыполнение в стране судебных решений. Львиная доля этих жалоб касается дел, в которых ответчиком выступают государственные органы. Особое место среди них занимали дела по пенсионным выплатам.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк