На Донетчине в защиту журналистов возбудили 9 уголовных дел

С начала 2020 года на Донетчине было возбуждено 9 уголовных дел, связанных с препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает полиция Донецкой области.

По результатам проведенного расследования 7 из них закрыты, по 2-м – ведется следствие.

Отметим, что среди последних таких дел – препятствование деятельности журналиста интернет-издания «Вільне радіо». Так, в Бахмуте во время подсчета голосов председатель участковой избирательной комиссии не позволяла журналистке осуществлять фотофиксацию на участке. В полиции уточнили, что сейчас по данному факту ведется досудебное расследование.

Также правоохранители добавили, что для оперативной коммуникации с представителями СМИ создана специальная «горячая линия» – сообщать о правонарушениях в отношении журналистов можно на адрес dzisd_media@police.gov.ua (Департамент защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины).