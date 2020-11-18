Свет в дефиците: Из-за ситуации с АЭС стоимость электроэнергии выросла (Видео)

С наступлением холодов украинцы стали больше потреблять электроэнергии. Однако дешевых киловатт от атомных электростанций не хватает. Оптовые цены на электроэнергию выросли – но это только для промышленности, для населения тариф остается прежним, передает ТК «Украина».

В Министерстве энергетики ситуацию с нехваткой дешевой атомной энергией объясняют тем, что «Энергоатом» не уложился в план ремонтов АЭС. Так, три энергоблока Запорожской АЭС не подключили к сети вовремя.

Дефицит на рынке электроэнергии покрыли теплоэлектростанции. Однако, киловатты, которые ТЭС вырабатывают из угля, – дороже. Поэтому и цена для оптовых покупателей ситуативно выросла.

«Если работает больше блоков на атомных станциях, то цена на электроэнергию уменьшается. Сейчас спрос увеличился. А учитывая структуру производства и себестоимость иных, которая выше, то цена на электроэнергию поднялась. Тарифы для населения не меняются. Однако понятно, что это увеличение цены перекладывается на промышленность, потому что другого потребителя нет», – прокомментировал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.