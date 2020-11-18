Сосны прислал Львов: На месте пожарищ жители Луганщины сажают новые леса (Фото)

На Луганщине высадили 10 тысяч саженцев элитной львовской сосны и 2 тысячи – луганской. Все это появилось на месте, где недавно сгорел лес в селе Осколоновка. И теперь на трех гектарах из-под земли торчат маленькие пушистики, передает «Громадське радіо».

Александр вместе со своей женой приехали в Осколоновку из Лисичанска, чтобы помочь здесь высадить сосны. За час вместе с женой уже посадили где-то 200 саженцев.

«Сажаем деревья, саженцы, сосну, элитную сосну. Лисичане помогают своим землякам в высадке деревьев», – говорит Александр.

Его супруга Клавдия признается, после последних пожаров, случившихся на Луганщине в прошлом месяце, не могла смотреть на последствия, а теперь увиденное ее ужаснуло. «Ведь сгорели леса – беда большая, это же кислород. Наши леса считаются легкими Донбасса. Мы же после пожара здесь не были, а как приехали – больно до слез. Такой сильный ветер был, сильный пожар. Все сгорело. И дома. И люди погибли. Страшная картина, конечно», – говорит женщина.

Супруги надеются, что благодаря усилиям неравнодушных лес удастся восстановить. Ведь прохладная погода для высадки сосны – идеальная пора. «Корневая система уже хорошая, поэтому сажать очень удобно на такую глубину. И с грунтом будет приниматься хорошо. Здесь песчаный грунт. А саженцы с питомника привезли, они в горшках были. Поэтому сажать хорошо. Я думаю, они приживутся 100%», – уверена Клавдия.

Всем желающим помочь в высадке леса площадью чуть более 3 гектаров, выдали по специальной лопасти – так называемый «меч Колесова», или же по посадочной трубе «Поттипутки».

Валентина со смехом говорит: название своего агрегата не запомнила, но использовать его очень удобно: «Вот эта штука называется каким-то сложным матерным словом, но мы ее назвали "шайтан-труба". Вот так вставляется, нажимается, делается дырочка, в это время туда попадает сосна. Поэтому мы очень быстро все посадили. Для нас сначала 10 тысяч саженцев звучало очень страшно, но потом мы поняли, что еще 10 тысяч легко до темноты бы посадили».

За 2 часа около 200 неравнодушных жителей Луганщины высадили все саженцы.

Одним из инициаторов высадки леса выступил председатель Львовского облсовета Александр Ганущин. «На Луганщину несколько недель назад, к сожалению, российские оккупанты пустили "красного петуха", сгорело очень много леса. Мы, собственно, хотим, чтобы Луганщина не осталась без "легких". Мы, львовяне, купили за свой счет саженцы. Это место мы будем называть Львовская роща. Надеюсь, это начало. И будем так работать, чтобы все леса восстановить», – пояснил Ганущин.

Но 10 тысяч саженцев на 3 гектара – только начало восстановления. За последние несколько месяцев из-за больших пожаров, по словам представителей лесхоза, выгорело примерно 30 тысяч гектаров леса. На то, чтобы его восстановить, уйдет ориентировочно полвека.