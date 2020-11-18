У границы с Россией: На Луганщине задержали автомобиль с семенами грибов (Фото)

Внедорожник, загруженный ящиками семян московского фасовки, остановили пограничники Луганского отряда неподалеку госграницы с РФ.

В Луганской области неподалеку от госграницы с Россией украинские пограничники остановили внедорожник, на котором контрабандой перевозили ящики с семенами. Об этом сегодня, 18 ноября, рассказали в Госпогранслужбе.

Автомобиль

Сначала пограничники заметили недалеко от села Демино-Александровка цепочку следов, ведущих к государственной границе и обратно. Затем обнаружили следы подъезда автомобиля. Это свидетельствовало о нарушении пограничного режима.

В ходе розыскных действий, в итоге, возле села Солонцы правоохранители остановили автомобиль «KIA Sorento» с харьковской регистрации. В нем ехали мужчина и женщина, по их словам – супруги, жители города Купянска Харьковской области. Никаких документов, удостоверяющих личность, у женщины не было, как не было у них и документов на товар, которым был упакован автомобиль.

Во внедорожнике жители Харьковщины везли почти 29 тысяч пачек семян овощей, грибов и цветов с российской маркировкой. Суммарно – 15 ящиков семян, предварительная сумма оценки груза – более 430 тыс. грн.

Супруги на внедорожнике последовали в пограничное подразделение для составления административных материалов за нарушение пограничного режима. А контрабандный передали сотрудникам Государственной таможенной службы.