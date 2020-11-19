Пожар и взрыв на шахте Скочинского в Донецке: Проводится разведка горных выработок

В «ДНР» в шахте Скочинского в Донецке после пожара произошел взрыв. Об этом сообщают пресс-служба «МЧС ДНР» и местные интернет-ресурсы.

«Комиссия по расследованию причин чрезвычайной ситуации на донецкой шахте им. Скочинского предварительно установила, что вслед за начавшимся под землей пожаром произошел взрыв метановоздушной смеси, в результате которого пострадали трое сотрудников МЧС», – сообщают в «ДНР».

Уточняется, что в результате взрыва получили травмы средней тяжести три респираторщика.

«На 06:00 19.11.2020 сотрудники горноспасательной службы МЧС производят инженерную разведку горных выработок и осуществляют установку датчиков автоматического непрерывного контроля метана и угарного газа в шахтных выработках, выясняется состояние вентиляционных сооружений и осуществляется проветривание аварийного участка. Выполняются работы по восстановлению шахтной телефонной связи в выработках аварийного участка, осуществляется отбор проб и анализ газовоздушной смеси», – уверяют в «республике».

«Проведено обследование насосной камеры водоотлива и организована подземная база, с целью обеспечения безопасности при откачке воды и контроля рудничной атмосферы. Психологами РСЦ МЧС ДНР оказывалась психологическая помощь родственникам пострадавших в результате аварии. От МЧС ДНР привлечено: 3 отделения ГВГСС, командный состав, 9 единиц техники, 38 человек личного состава», – добавляют в «ДНР».

Напомним, в «ДНР» в Донецке на шахте имени А. Скочинского 17 ноября произошла авария, судьба четверых горняков неизвестна. 18 ноября проводились работы по ликвидации ЧП.