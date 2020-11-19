Украинцев будут оповещать о пребывании с одном помещении с зараженными COVID-19

Украинцев начнут оповещать, что они находились в одном помещении с зараженным COVID-19. Об этом на заседании Кабмина 18 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «LIGA.net».

Премьер уточнил, что правительство в ближайшее время введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.

«Это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляцию благодаря приложению "Дій вдома". И национальная система QR-кодов, которая фактически будет оповещать граждан, они были в одном помещении с больным человеком. Это очень передовые инструменты, которые используют только некоторые страны мира», – отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина заверил, что Украина будет одной из первых стран мира, которая будет использовать их полноценно.