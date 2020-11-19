Отмена справки о составе семьи: Какие выплаты теперь можно получить без нее (Перечень)

Кабинет министров Украины отменил справку о составе семьи в 6 постановлениях. Теперь ряд выплат можно получить без нее. Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Отменили справку о составе семьи в 6 постановлениях КМУ. Успешно продолжаем борьбу с бюрократией + ликвидируем остатки советского института прописки. Формы справки нет, как и органа, который ее выдает. Справка о составе семьи потеряла силу с приказом Минсоцполитики еще в 2019 г. и с Постановлением КМУ 2016, но почему-то до сих пор была необходима для получения выплат и других админуслуг», – написал Федоров.

По его словам, теперь справка не нужна для получения таких услуг: