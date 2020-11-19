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Отмена справки о составе семьи: Какие выплаты теперь можно получить без нее (Перечень)

19.11.20 09:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины отменил справку о составе семьи в 6 постановлениях. Теперь ряд выплат можно получить без нее. Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Отменили справку о составе семьи в 6 постановлениях КМУ. Успешно продолжаем борьбу с бюрократией + ликвидируем остатки советского института прописки. Формы справки нет, как и органа, который ее выдает. Справка о составе семьи потеряла силу с приказом Минсоцполитики еще в 2019 г. и с Постановлением КМУ 2016, но почему-то до сих пор была необходима для получения выплат и других админуслуг», – написал Федоров.

По его словам, теперь справка не нужна для получения таких услуг:

  • материальная помощь в случае смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;
  • оформление возмещения расходов, связанных с присмотром за ветераном войны;
  • оформление выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения с Госспецсвязи;
  • выплаты денежной компенсации за аренду жилья лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
  • продление срока пребывания/продления или сокращения временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Украине;
  • получение военнослужащими жилья или денежной компенсации за жилье.

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