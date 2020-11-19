Новый антирекорд COVID-19: В Украине за сутки заболели 13 357 человек

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 539 детей и 673 медработника. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 531 человек;

летальных случаев – 257;

выздоровели – 7 400 человек;

проведено тестирований за сутки – 65 402 (в том числе методом ПЦР – 40 585, методом ИФА – 24 817).

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 583 510 человек:

выздоровели – 266 479 человек (45% от всех заразившихся);

находятся на лечении – 306 662 (53%);

летальных случаев – 10 369 (2%).

Проведено ПЦР-тестов – 4 062 868.

Количество заболеваний в регионах: