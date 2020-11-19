Новый антирекорд COVID-19: В Украине за сутки заболели 13 357 человек

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 539 детей и 673 медработника. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1 531 человек;
- летальных случаев – 257;
- выздоровели – 7 400 человек;
- проведено тестирований за сутки – 65 402 (в том числе методом ПЦР – 40 585, методом ИФА – 24 817).
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 583 510 человек:
- выздоровели – 266 479 человек (45% от всех заразившихся);
- находятся на лечении – 306 662 (53%);
- летальных случаев – 10 369 (2%).
Проведено ПЦР-тестов – 4 062 868.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 55 203 случая;
- Винницкая область – 14 532 случая;
- Волынская область – 20 150 случаев;
- Днепропетровская область – 25 028 случаев;
- Донецкая область – 18 790 случаев;
- Житомирская область – 24 542 случая;
- Закарпатская область – 20 463 случая;
- Запорожская область – 21 481 случай;
- Ивано-Франковская область – 30 091 случай;
- Киевская область – 27 347 случаев;
- Кировоградская область – 3 931 случай;
- Луганская область – 5 385 случаев;
- Львовская область – 39 229 случаев;
- Николаевская область – 13 769 случаев;
- Одесская область – 35 440 случаев;
- Полтавская область – 16 935 случаев;
- Ровенская область – 26 442 случая;
- Сумская область – 20 124 случая;
- Тернопольская область – 24 552 случая;
- Харьковская область – 49 618 случаев;
- Херсонская область – 7 946 случаев;
- Хмельницкая область – 24 485 случаев;
- Черкасская область – 15 759 случаев;
- Черновицкая область – 29 612 случаев;
- Черниговская область – 12 656 случаев.